Sindaci e consiglieri in fila già di prima mattina (il seggio è aperto dalle 8), per l’elezione del nuovo presidente della Provincia e dei componenti del Consiglio. Un corpo elettorale formato da 1315 persone, i cui voti pesano in misura variabile a seconda della consistenza demografica di ciascun comune. Tra i due sfidanti per la Presidenza, è stato Aberto Sisti (centrodestra) a presentarsi per primo, insieme ai consiglieri del comune di Castelvisconti. Roberto Mariani (centrosinistra) arriverà nel primo pomeriggio.

A Crema si volta nella sottosezione istituita presso l’aula Magna dell’Azienda CrForma, Via T. Pombioli.

Molti altri gli amministratori che si sono presentati di buon’ora in questa domenica mattina di inizio autunno, tra di loro Massimo Rivoltini, consigliere di maggioranza a Vescovato; Laura Galbignani e Diego Vairani della minoranza a Soresina; Silvia Genzini, ex sindaco ed ora capogruppo della minoranza a Pieve San Giacomo; il sindaco di Ostiano Canzio Posio; l’ex sindaco di Pieve d’Olmi Zabert. “E’ importante che i sindaci diano il buon esempio”, afferma Genzini, “la democrazia si basa sul voto, se non si esercita questo diritto poi non serve lamentarsi. E i primi a doverci essere sono proprio gli amministratori”.

Primi dati sull’affluenza a mezzogiorno; urne aperte fino alle 20 di questa sera, poi subito lo spoglio delle schede. Il risultato per la carica di presidente si conoscerà presto, mentre lo spoglio per il Consiglio richiederà un po’ più di tempo. La proclamazione avverrà comunque domani, lunedi 30 settembre.

Giuliana Biagi

