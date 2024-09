Il Comune di Cremona aderisce alla Campagna Nastro Rosa AIRC, promossa da ANCI e Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, dedicata a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di ricerca e prevenzione per il tumore del seno.

La sera e la notte di martedì 1 ottobre due finestre di Palazzo Comunale saranno così illuminate di rosa. Un segno per ricordare che la salute e il benessere dei cittadini sono un bene essenziale, un invito ad unire tutte le forze in modo da raggiungere il maggior numero di persone su un tema di grande rilevanza.

Il tumore al seno colpisce circa 55.000 donne ogni anno e l’obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte.

Negli ultimi vent’anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all’88%. Resta però il problema delle forme più aggressive della malattia. Per questo AIRC invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile.

Un traguardo fondamentale rispetto al quale, aderendo anche all’invito di ANCI, il Comune di Cremona intende dare il suo contributo partecipando a un evento di sensibilizzazione a livello nazionale.

© Riproduzione riservata