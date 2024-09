Si salverà il 19enne cremonese ricoverato da ieri in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo dopo un incidente accaduto alle 7 del mattino sull’A21 nel tratto tra Manerbio e Pontevico in direzione Cremona. Fortunatamente il ragazzo non è più in pericolo di vita, come in un primo tempo si era temuto.

Il giovane viaggiava insieme a quattro amici, tutti residenti sul cremonese e di età compresa tra i 18 e i 23 anni, quando la loro auto è andata a schiantarsi contro il guard rail. Il 19enne, quello in condizioni più gravi, è rimasto incastrato tra le lamiere ed estratto dai vigili del fuoco. Per lui è stato necessario attivare l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gli altri ragazzi sono riusciti ad uscire da soli dall’abitacolo, e tutti sono stati soccorsi dalle tre ambulanze arrivate sul posto. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche gli agenti della polizia stradale. Nessuno dei giovani indossava le cinture di sicurezza.

S.P.

© Riproduzione riservata