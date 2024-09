Protagonista del debutto della stagione di Opera 24/25 del teatro Ponchielli, venerdì 4 ottobre alle 20 (replica il 6 ottobre ore 15.30), sarà La Bohème di Giacomo Puccini, in un nuovo allestimento che celebra i 100 anni dalla scomparsa del compositore toscano.

Bastò il furtivo incontro delle mani di due innamorati perché l’operista di punta della scena italiana di fine ‘800 consolidasse le basi di un successo con pochi pari, regalando al mondo musicale immagini fra le più candide ch’esso possa ricordare.

La produzione vedrà la direzione musicale di Riccardo Bisatti, giovanissimo direttore d’orchestra già apprezzato dal pubblico di Opera Lombardia per aver diretto Don Giovanni, andato in scena nella stagione Opera 22/23. La regia è affidata Marialuisa Bafunno, che con il suo fresco team creativo è risultato vincitore del bando under 35 per il progetto di regia de La Bohème per il Circuito OperaLombardia 2024/25.

Una novità per il pubblico della stagione d’Opera: i sovratitoli saranno alla portata di tutti e sarà l’occasione per godersi l’Opera in ben 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco). Quando la tecnologia incontra il teatro nasce “Lyri”: un’app pensata appositamente per seguire in tempo reale il libretto e la trama dello spettacolo in multilingua direttamente sul proprio smartphone o tablet con l’obiettivo di trasformare un dispositivo ormai comune a tutti, da elemento di disturbo a strumento utile e intelligente per lo spettatore e per il teatro stesso.

© Riproduzione riservata