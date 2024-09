Mentre è in corso l’udienza di convalida del fermo a Brescia al Tribunale dei minori del 17enne indagato per omicidio di Maria Campai, in via Monteverdi a Viadana sono tornati i carabinieri del nucleo dei RIS.

I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche stanno compiendo rilievi nel garage che si presume sia stato il luogo dell’omicidio. Il corpo della 42enne rumena era stato ritrovato nel giardino della villetta accanto, a una settimana esatta dalla denuncia di scomparsa.

Il 17enne viadanese aveva conosciuto Maria sui social e aveva poi deciso di combinare un appuntamento da cui non è più tornata. Era stata la sorella a dare l’allarme fornendo preziose indicazioni per ricostruire le ultime ore della donna che sarebbe stata colpita prima alla testa e poi strangolata.

© Riproduzione riservata