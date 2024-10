A tre giorni dal voto per le Provinciali non si placa il clima di tensione nel centrodestra cremonese, anzi si accresce. Alle accuse di Forza Italia, Lega e Udc che imputano a Fratelli d’Italia o almeno ad una parte di essa, di aver fatto accordi con il Pd per dirottare i voti su Roberto Mariani, replica Luciano Pizzetti: “Il centrodestra deve solo guardare in casa propria – afferma l’esponente Dem – l’esito del voto dimostra che in una provincia dove loro sono maggioranza, non sono riusciti ad essere credibili tra i loro stessi amministratori e a pezzi importanti del loro mondo”.

E cita per inverso come scelta vincente il pieno di voti fatto da Luciano Toscani, unico candidato casalasco in lista con il centro sinistra, entrato in consiglio provinciale con 5.381 voti, che ha ottenuto il gradimento trasversale in un’area geografica storicamente centrista. gb

