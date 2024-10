600 mila euro di investimento, di cui oltre 400 mila provenienti dall’Europa.

Dopo un periodo di stop, dovuto ad alcuni problemi tecnici, a Sospiro sono ripresi i lavori per la costruzione di una nuova mensa.

Il refettorio, che sta prendendo forma nel giardino della scuola in via IV Novembre, servirà gli studenti sia delle elementari che della materna e potrà ospitare un centinaio di ragazzi.

“I lavori erano iniziati circa sei mesi fa, ma si sono dovuti interrompere per questioni legate alla rete di teleriscaldamento, sottostante il plesso scolastico – afferma il sindaco di Sospiro Fausto Ghisolfi, che aggiunge – nelle scorse settimane è stata montata la struttura metallica che costituisce l’ossatura della nuova mensa”.

Ritardi permettendo, il tutto dovrebbe essere inaugurato entro sei mesi; un’opera molto attesa e necessaria, sia per gli insegnanti che per gli studenti.

“Teniamo presente che la scuola di Sospiro è una delle poche realtà in cui funziona ancora una cucina, i pasti vengono confezionati direttamente in loco e non viene utilizzato un servizio di catering, come avviene nella maggior parte degli istituti. Attualmente il servizio viene reso su più turni; in questo modo, con l’ampliamento di questo spazio, si potrà offrire un migliore servizio” ha concluso il primo cittadino. Acolla

