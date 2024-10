Dal 7 ottobre 2024, la dottoressa Morena Baselli cesserà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nell’ambito territoriale di Cremona Ovest. Ultimo giorno di lavoro il 4 ottobre 2024.

Per garantire ai cittadini la continuità assistenziale da lunedì 7 ottobre verrà attivato un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT) con accesso libero nei seguenti giorni e orari:

Casalbuttano ed Uniti (Via Bertani 7 – Polengo): lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30

lunedì dalle 14.30 alle 18.30 e mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 Olmeneta (Via Dante 3): martedì dalle 8.30 alle 12.30 e venerdì dalle 9 alle 12

Si ricorda che il medico dell’Ambulatorio temporaneo non ha la possibilità di fare visite domiciliari. Per tali prestazioni e per ogni altra necessità sanitaria che non può essere rinviata (insorta al di fuori dei giorni ed orari di apertura dell’ambulatorio), gli assistiti potranno rivolgersi – senza alcun onere a loro carico – ad uno dei Medici di Medicina Generale operanti nei Comuni limitrofi, secondo i rispettivi orari di apertura e modalità di accesso previste.

