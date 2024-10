Si chiama “Universo G” lo spettacolo che andrà in scena il prossimo 8 ottobre alle ore 21 al teatro Filodrammatici, musica, parole e immagini per vivere nuovamente la bravura e la genialità di Giorgio Gaber a 20 anni dalla scomparsa.

Serata articolata tra canzoni che hanno fatto epoca, più che mai attuali e narrazione tratta dal libro di Sandro Luporini che in modo divertente e irriverente farà conoscere al pubblico il “dietro le quinte” dei successi che ancora oggi ci appassionano indagando in modo sagace l’animo umano e la nostra società.

Evento organizzato da Prysma aps, associazione cremonese che si occupa di cultura e benessere psicofisico, con la collaborazione della Fondazione Gaber, con il patrocinio dei Comuni di Cremona e di Castelverde.

Canzoni a cura di: Giovanni Guerretti – Lorenzo Colace – Corrado Villa – Loris Leo Lari – Simone Gagliardi –

Voce narrante: Giovanni Bodini

Direzione artistica: Fabio Amadini e Giovanni Bodini

