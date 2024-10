Sono 174 le aziende agricole cremonesi che verranno finanziate da Regione Lombardia nell’ambito di un bando dedicato all’innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare, che mette a disposizione fondi del Pnrr attraverso la misura prevista per l’ammodernamento macchine. Uno stanziamento che per il nostro territorio vale 3.532.000 euro.

A livello regionale sono 1.181 le aziende interessate, per un importo complessivo di quasi 24 milioni di euro. Ad annunciarlo è stato l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

“Con questa operazione, il settore agricolo lombardo risponde con entusiasmo all’opportunità di modernizzarsi, guardando alla sostenibilità come a un valore concreto e non sbandierato” ha commentato. “Sosteniamo lo sforzo di chi tutti i giorni introdurrà nuove tecniche e nuova tecnologia, che permettono di produrre cibo in modo sempre più rispettoso dell’ambiente e delle risorse”.

I FINANZIAMENTI

Il bando prevede il finanziamento di tre linee di intervento: acquisto di macchine e attrezzature di precisione (733 beneficiari – 14.772.248 di euro), acquisto di macchine e attrezzature per ottimizzare utilizzo di effluenti, digestato, fertilizzanti e prodotti fitosanitari (307 beneficiari – 6.118.000 di euro), acquisto di macchine e attrezzature di precisione dedicate all’irrigazione (141 beneficiari – 3.000.000 di euro).

LE REAZIONI

“I vantaggi per il comparto agricolo sono significativi” ha sottolineato Beduschi. “Grazie a tecnologie innovative che consentono di ottimizzare e migliorare la distribuzione degli elementi nutritivi e degli agrofarmaci, di ridurre il consumo di acqua e di migliorare ulteriormente le condizioni di benessere animale. Si tratta di un’evoluzione importante, che conferma l’impegno dell’agricoltura lombarda a restare un modello di riferimento a livello europeo, sia per la qualità che per la quantità delle sue produzioni.”

“Oggi – ha concluso l’assessore Beduschi – in Lombarda diamo esempio di quello che dovrebbe sempre fare il sistema Paese per l’agricoltura di domani. Vale a dire ottenere e spendere risorse, anche comunitarie, per sfruttare al meglio la tecnologia. Per rendere gli investimenti ambientali in agricoltura sostenibili”.

Una notizia positiva anche secondo il consigliere regionale Pd, Matteo Piloni, che evidenzia come “questa misura sia resa possibile grazie ai fondi del Pnrr”. “Le aziende del territorio cremonese che hanno fatto richiesta sono 174 – precisa Piloni – e riceveranno complessivamente 3.532.000 euro, dunque circa ventimila euro ad azienda. Forse un po’ poco rispetto alle necessità che le nostre imprese hanno per essere accompagnate verso la transizione ecologica” sottolinea ancora il consigliere Dem, secondo cui “aarebbe auspicabile che, oltre a queste risorse europee, fossero destinate con le stesse finalità anche risorse regionali e nazionali, e che tali fondi, europei e non, fossero orientati maggiormente verso i nostri territori, soprattutto nella Pianura Padana che riguardo alle sfide ambientali ha esigenze ancora più urgenti”.

