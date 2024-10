Tiziana Cordani lascia dopo 18 anni l’incarico di conservatore dei Beni Artistici della Fondazione Città di Cremona, un periodo che ha rappresentato una parte importante della sua vita professionale e che ha consentito il recupero e la valorizzazione delle opere pervenute nei secoli ai vari enti caritatevoli confluiti nelle Ipab Riunite e poi nella nuova istituzione voluta dal Comune nell’ambito del riordino dei servizi alla persona.

Protagonista e testimone di un periodo d’oro per l’arte cremonese grazie alla cerchia di artisti che visitavano lo studio del padre, Sereno, la storica dell’arte si congeda dalla Fondazione – alla quale resta comunque molto legata – per problemi famigliari e di salute e lo fa con un gesto importante, la donazione di due opere della sua collezione privata: una realizzata dal padre alla fine degli anni’50, totalmente inedita, uno dei primi esempi di rottura dalla tradizione dell’artista cremonese e tra i primi nell’arte italiana; e un dipinto di Angelo Bertolini, una delle personalità artistiche che più ha contributo a far conoscere e apprezzare nella sua lunga attività di storica dell’arte e organizzatrice di mostre.

La donazione sarà il momento culminante della giornata di sabato 5 ottobre, alle 11, presso la residenza Torriani, nell’omonima via, nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale di Fondazione Città di Cremona. Le opere, insieme ad altre di proprietà dell’ente, rimarranno poi in esposizione per i giorni successivi.

venerdì 4 ottobre, ore 11, nella sede di Piazza Papa Giovanni XXIII , consegna dei riconoscimenti ai progetti di impegno sociale presentati dalle associazioni entro il termine stabilito dal bando 2024. La presidente Uliana Garoli terrà un breve excursus sulle attività portate avanti in questi primi vent’anni e a seguire si terrà la cerimonia di donazione di opere d’arte da parte di Claudia Noci, che andranno ad arricchire l’importante patrimonio artistico di cui la Fondazione è custode. Seguirà l’aperitivo a cura di Fratelli Tutti. Gli altri eventi previsti per la ricorrenza sono:, nella sede di Piazza Papa Giovanni XXIII , consegna dei riconoscimenti ai progetti di impegno sociale presentati dalle associazioni entro il termine stabilito dal bando 2024. La presidente Uliana Garoli terrà un breve excursus sulle attività portate avanti in questi primi vent’anni e a seguire si terrà la cerimonia di donazione di opere d’arte da parte di Claudia Noci, che andranno ad arricchire l’importante patrimonio artistico di cui la Fondazione è custode. Seguirà l’aperitivo a cura di Fratelli Tutti. Domenica 6 ottobre tra le 15 e le 18 palazzo Fodri sarà al centro delle visite guidate di Target Turismo (circuito Dimore toriche Cremonesi); prenotazioni@targetturismo.com; tel.3791165691. Un palazzo che riserva sempre nuove sorprese grazie ai progressivi lavori di restauro che Fondazione intraprende da anni.

Conclusione in musica giovedì 10 ottobre alle 16,30 nel Giardino di casa Barbieri Raspagliesi, in via XI Febbraio 60: in collaborazione con Cremona Solidale che gestisce il Centro Diurno Integrato, si terrà il concerto del gruppo Sueῆo, per festeggiare a ritmi latini il compleanno delle due istituzioni protagoniste del welfare cremonese. Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti.

