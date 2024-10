È giunta alla quinta edizione la Grande Vendita solidale del Libro Usato che avrà luogo presso il Centro del Riuso di Cremona, in Via dell’Annona, 11. Sabato 12 e domenica 13 ottobre i lettori appassionati, i bibliofili, gli amanti della storia e della cultura locali avranno la possibilità di frugare fra migliaia di libri di tutti i generi. Un ampio settore sarà dedicato, come in passato, ai libri di interesse cremonese e delle province vicine.

Al Centro si potranno comunque trovare indumenti, oggetti per la casa, mobiletti e tanto altro. Come sempre, l’intero ricavato servirà a sostenere la Comunità di accoglienza Emmaus di Canove de’ Biazzi. Gli orari di apertura sono i seguenti: 9:00–12:00 e 14:00–18:00.

