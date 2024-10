Due domeniche per tuffarsi letteralmente nelle atmosfere antiche del vivere nobiliare dei secoli passati guastandone storie, vicende e suoni: sono questi gli ingredienti principali dei nuovi appuntamenti della rassegna “Giardini, Parchi e Cortili delle Dimore Storiche Cremonesi” promossa dall’omonimo circuito di Target Turismo.

L’accoppiata di appuntamenti domenicali di ottobre riguarderà due importanti dimore storiche tra città e provincia: domenica 6 ottobre imperdibile appuntamento in pieno centro a Cremona con Palazzo Fodri, gioiello rinascimentale edificato dall’omonima famiglia tra il 1488 e gli inizi del secolo successivo su progetto di Guglielmo De Lera. Lo splendido palazzo, la cui facciata è stata recentemente recuperata da Fondazione Città di Cremona, ha tramandato da secoli la presenza di importanti artisti della scuola dell’Amadeo, e di Rinaldo De Stauris, racchiude il grande cortile loggiato con sottogronda a sguscio affrescata con scene di battaglia.

Durante le visite guidate, con partenza alle 15.30 e 16.30, sarà possibile salire in via eccezionale fino ai sottotetti del palazzo, guidati da una storica dell’arte: da lì sarà possibile ripercorrere alcune tappe della costruzione dell’edificio, ma al tempo stesso si potranno ammirare scorci unici sulla città e sui suoi monumenti.

Durante le visite guidate verrà proposto un momento musicale a cura del gruppo musicale Arundel che vanta una pluriennale esperienza nella musica antica: verrà proposto un repertorio dedicato ai secoli XIV e XV con la partecipazione di Antonio Minelli (voce), Flauto Viola (soprano e percussioni), Fausto Solci (basso di viola da braccio 5 corde), Eddy De Rossi (arpa).

L’iniziativa è gratuita grazie al sostegno anche di Fondazione Città di Cremona nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione della Festa della Fondazione Città di Cremona che si svolge tra il 4 e il 10 ottobre.

La domenica successiva 13 ottobre altro appuntamento imperdibile nel cuore della campagna Cremonese a Bonemerse, con l’apertura del complesso di Cascina Farisengo, antico insediamento agricolo documentato già ben prima dell’anno 1000 e dove nei secoli si sono susseguite nobili famiglie che hanno lasciato la loro impronta creando un complesso architettonico dove nobiltà e mondo rurale convivono in simbiosi.

Le visite, in partenza alle ore 15.00 e 16.30 permetteranno di scoprire la grande corte, la casa padronale del ‘400 con arredi e cimeli tramandati di generazione in generazione, ma anche una ricchissima collezione di attrezzi agricoli, carrozze, le antiche stalle e molto altro. Protagonista della giornata sarà il delizioso parco romantico ottocentesco, abbellito dai colori dell’autunno, con il suo laghetto e il verde che lo circonda, che sarà animato eccezionalmente da figuranti in costume d’epoca ottocentesco del gruppo storico “Noblesse Oblige” grazie ai quali il parco stesso tornerà ai fasti di un tempo con dame dai lunghi e ricchi abiti, eleganti ed impeccabili nobiluomini, come luogo di passeggiata e di riposo di nobili famiglie; un’occasione unica di immergersi per davvero nella storia di luoghi che raccontano la storia della nostra terra. La rassegna, realizzata in collaborazione con Regione Lombardia nell’ambito del bando “Ogni giorno in Lombardia”, proseguirà poi fino alla fine del mese di ottobre con altri appuntamenti.

