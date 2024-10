Aziende e sostenibilità, la formazione strumento per la transizione

ROMA (ITALPRESS) – La sensibilità ai temi dell’ambiente, tra le imprese italiane, è in continua crescita. Dati recenti dimostrano che oltre il cinquanta per cento delle imprese manifatturiere e di servizi italiane ha già intrapreso azioni per la sostenibilità, anche per rispondere all’altrettanto crescente sensibilità della clientela verso il consumo sostenibile. In tale contesto diventano fondamentali anche i processi di formazione interni che consentano la transizione. Le aziende aderenti a Fondimpresa, il fondo interprofessionale di Confindustria, CGIL, CISL e UIL, possono accedere a programmi di formazione ad hoc, come quelli che riguardano proprio il sostegno della green transition e dell’economia circolare.Un’opportunità di cui ha approfittato l’azienda turistica veneta Aurore Spa, con il piano formativo Ecological Footprint. La formazione può diventare dunque, come in questo caso, strumento d’attrazione per l’azienda, ma anche di riduzione dell’impatto ambientale.

abr/mrv

