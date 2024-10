“La migliore risposta alle accuse di scarsa attenzione alle strutture sportive mosse dal centrodestra consiste nel rimettere a disposizione delle realtà sportive e delle scuole cittadine impianti sportivi ammodernati e resi più efficienti. Dopo la palestra del Boschetto torna infatti al suo pieno utilizzo la palestra della scuola Trento e Trieste riqualificata con fondi del PNRR”, così dichiara l’assessore con delega allo Sport Luca Zanacchi annunciando l’ulteriore intervento sugli impianti sportivi appartenenti al patrimonio edilizio del Comune portato a termine in questi giorni.

Nella struttura, che da oggi torna nella piena disponibilità della scuola omonima e delle realtà sportive locali, sono stati effettuati importanti lavori di miglioramento sismico, è stato rifatto il tetto con isolamento termico, sono stati completamente rinnovati gli spogliatoi, i servizi igienici, nonché gli impianti elettrici e la struttura è stata dotata anche di una nuova illuminazione.

Nel frattempo sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo di calcio di San Felice. Inoltre, entro la fine dell’anno, inizieranno gli interventi che riguardano la palestra sempre di San Felice. Lavori straordinari sull’impianto idraulico e termico sono già previsti dalla fine dell’anno al Palazzetto dello Sport “Mario Radi”, senza interferire con le attività sportive in programma.

“Diversamente dalla narrazione del centrodestra cremonese che vuole gli impianti sportivi in abbandono, proseguono le attività e gli investimenti sulle strutture cittadine a servizio delle attività sportive. Un ringraziamento a tutti i tecnici degli uffici comunali per il costante lavoro per la comunità”, conclude l’assessore Zanacchi.

