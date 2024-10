Rotary Club Soresina, in collaborazione con Rotaract Soresina e Comune di Soresina, propone per mercoledì 9 ottobre alle ore 19:30 una serata all’insegna della storia del teatro Sociale che, sin dall’inaugurazione del 1840, ha sempre rappresentato uno dei maggiori punti di riferimento della cultura locale. Grazie alle relazioni di Giorgio Armelloni e di Marta Licari, si potranno riviere ricordi, aneddoti e curiosità che hanno preso vita all’interno delle mura del sociale.

Si potranno conoscere gli spettacoli che hanno riscosso maggior richiamo, gli insuccessi, si affronteranno gli anni del declino e della chiusura sino a giungere alle fasi di completa riqualificazione portate avanti nella seconda metà degli anni 80 che hanno restituito il sociale come oggi lo conosciamo. La conviviale dal titolo ‘Soresina: insieme per il teatro’ sarà aperta a tutta la cittadinanza e sarà anche l’occasione per puntare l’attenzione sull’attuale situazione del teatro, con un intervento della Dott.ssa Rosalba Rapuzzi curatrice del restauro di alcuni palchi attualmente in corso grazie al sostegno del locale Rotary Club e del Comune.

A chiudere la serata un aperitivo servito nel ridotto del teatro offerto a tutti i partecipanti e una visita guidata al teatro che toccherà anche le aree che solitamente non sono accessibili al pubblico perchè riservate al personale di sala e agli attori. Nel corso dell’appuntamento vi sarà spazio anche per la presentazione del musical ‘Mamma Mia …ci risiamo ancora!’ che verrà messo in scena dalla compagnia Operazione Musical i prossimi sabato 16 novembre alle ore 21:00 e domenica 17 novembre alle ore 16:00 il cui ricavato verrà interamente destinato al recupero di alcune porzioni di decori ed affreschi ammalorati.

La due giorni, promossa dal Rotary e RotarAct Soresina e patrocinata dall’amministrazione comunale, fa parte del calendario di iniziative pluriennale volte a sostenere il restauro del teatro di Soresina e a sensibilizzare l’opinione pubblica verso una consapevole tutela del patrimonio storico/artistico locale.

