Città di Cr con doppia donazione

Tanta gente, sabato mattina, nella saletta al piano terra di Residenza Torriani, per il congedo di Tiziana Cordani dalla carica di conservatore dei beni artistici della Fondazione Città di Cremona. Un incarico durato 18 anni per la studiosa di storia dell’arte, iniziato con la presidenza di Umberto Lonardi, presente in sala, con il quale Cordani ha inteso valorizzare l’arte come veicolo per far conoscere alla città gli scopi della Fondazione a favore del welfare cittadino. E’ quello che continuerà a fare, seppure in secondo piano, per incentivare nuove donazioni.

Accanto a lei, l’assessore alla cultura Rodolfo Bona e la presidente della Fondazione Uliana Garoli, che ha omaggiato la studiosa con una medaglia d’argento e una pergamena.

Cordani si congeda a sua volta con due doni, tra cui un’opera del padre Sereno svelata per la prima volta in pubblico. Una “vanitas” di gusto barocco, realizzata all’artista nel 1958 all’interno della custodia del violino del padre. In essa, oggetti dal valore simbolico a rappresentare – ha spiegato Cordani – un Eden del tutto particolare: un teschio, un serpente, un ramo oro.

Nella saletta resteranno in esposizione altre opere di Cordani e Bertolini già presenti nella collezione del ‘900.

Nella vetrina accanto alla residenza Torriani, nel frattempo, ha debuttato il Piccolo Caffè Letterario Torriani, gestito dai ragazzi con fragilità di Fratelli Tutti e ThisAbility. Inaugurazione ufficiale tra un paio di settimane.

