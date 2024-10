Tutti conoscono Giuseppe Verdi l’eterno musicista. Il più grande compositore di melodramma di ogni tempo. Il grande italiano nel mondo. Pochi sono a conoscenza, invece, della sua vita ‘privata’, quella che si è consumata leggera e piacevole tra i campi della Bassa. Sotto gli infiniti cieli del piacentino. A contatto con la gente umile, serena, laboriosa, di queste terre vicine al suo grande fiume Po.

Roberto Fiorentini, giornalista e scrittore, di questa dimensione privata del musicista parlerà domenica 6 ottobre alla Biblioteca Comunale di Monticelli d’Ongina (ore 15) nell’ambito degli eventi della Fiera dell’Aglio.

Un viaggio storico ma soprattutto umano nella vita del Maestro attraverso i suoi due volumi ‘Bassa Mon Amour’ e ‘La Piana dei ciliegi’. Una narrazione a cui parteciperà Gilberto Bazoli giornalista. Un racconto proprio in quei giorni d’ottobre, gli stessi in cui il grande ‘Peppino’ veniva al mondo nell’osteria delle Roncole, mentre un gruppo di musici girovaghi suonava sotto le finestre della puerpera per festeggiare San Donnino.

© Riproduzione riservata