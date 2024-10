Inseguimento lungo la via Bergamo ieri pomeriggio, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, successivamente coadiuvati dai colleghi della stazione di Casalbuttano si sono lanciati sulle tracce di due individui che aveva da poco tentato un furto in abitazione.

Verso le 14:30 le pattuglie, in servizio per la prevenzione e la repressione dei furti in un quartiere della periferia cittadina, hanno notato un’auto di grossa cilindrata con due persone a bordo, che alla vista delle autovetture di servizio, salivano a bordo della vettura e si davano alla fuga.

E’ così iniziato un inseguimento in direzione di via Bergamo, quindi verso Castelverde. L’auto in fuga a forte velocità imboccava poi la strada provinciale 86 per Bordolano e procedendo con manovre di sorpasso azzardate, faceva perdere le proprie tracce dopo il Comune sull’Oglio, attraversando il confine con la provincia di Brescia.

Le successive indagini hanno permesso di appurare che i malviventi avevano tentato un furto in abitazione ma sono stati scoperti e messi in fuga dai militari in servizio. La targa del veicolo utilizzato dai ladri è risultata clonata. Sono in corso la visione di immagini di video sorveglianza presenti nella zona interessata al fine di individuare i responsabili.

Il comando provinciale dei Carabinieri di Cremona raccomanda di telefonare subito al 112 quando si notano persone ed autovetture sospette aggirarsi nei pressi delle abitazioni, per consentire un immediato intervento delle pattuglie che operano sul territorio.

© Riproduzione riservata