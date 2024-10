Un piccolo mondo in miniatura trova spazio nell’ex refettorio della chiesa di San Pietro. In questo week end va in scena il 22º concorso di modellismo statico. Aerei ed elicotteri del periodo bellico e non, rivivono grazie alla pazienza di appassionati in competizione tra loro per eleggere il miglior modellino di questa edizione. Sono oltre 200 i modelli e 20 i club da tutta Italia in gara a Cremona.

Il servizio di Lorenzo Scaratti

