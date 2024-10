Resta a bocca asciutta la Vanoli che alla prima in casa cede a Reggio Emilia dopo un tempo supplementare 74 a 77, al termine di una partita convincente nella prima parte, più evanescente nell’ultimo quarto e nell’overtime. Cremona paga la giornata opaca delle guardie americane e la poca lucidità in un finale in cui l’esperienza dei senatori di Reggio ha fatto la differenza.

Partenza fulminante per la Vanoli Cremona con un parziale di 12-4 che vale il 19 a 6 nel finale di primo quarto. L’assoluto predominio dei biancoblù si arresta con la reazione di Smith che con 5 punti consecutivi rimette in fiducia gli emiliani. Da segnalare che Conti subisce una botta ed è costretto a rientrare in panchina per essere medicato dopo poco più di 4′. Il primo quarto si chiude 19-13 con 6 punti di Eboua e 5 punti di Davis autore anche di 3 assist.

Si assottiglia nel secondo quarto il vantaggio di Cremona che subisce le fiammate di Reggio, pur mantenendosi sempre avanti e facendo divertire il pubblico del Palaradi. Le squadre vanno al riposo sul 36 a 33 per la Vanoli.

Dopo l’intervallo lungo Reggio si riavvicina fino al -2, ci pensano Conti con una tripla ed Eboua in contropiede a ridare ossigeno agli uomini di coach Cavina, poi Zampini strappa applausi con 7 punti di fila per il +10 51-41, gli risponde Smith con un gioco da 4 punti. Il quarto si chiude con la solita bomba di Lacey sulla sirena (58-50).

Ultimo periodo che si apre così come si era chiuso, ancora il capitano dall’angolo per il 61 a 59. La Vanoli fatica a superare le maglie della difesa emiliana e complice anche qualche errore di realizzazione Reggio si riavvicina pericolosamente fino al -3, ma non approfitta del libero aggiuntivo e del libero assegnato per fallo tecnico all’allenatore. Dall’altra parte Booth, non in giornata e ancora all’asciutto, sbaglia tre volte dalla lunetta. L’ex Barford punisce dall’arco con i tre punti del pareggio per il 63-63, quando mancano 3 minuti esatti alla sirena.

Un paio di errori sanguinosi dei biancoblù consentono all’Unahotels di portarsi avanti di un possesso quando mancano poco meno di 90″ alla fine. Risponde Davis al termine di un’azione concitata per una nuova parità. Le difese sono chiamate a fare gli straordinari nell’ultimo minuto e nessuno riesce a trovare lo spunto vincente, serviranno altri 5′ extra per decidere chi si aggiudicherà i due punti in palio.

Si riparte dal 67 a 67 per la battaglia finale. E’ Reggio a trovare il +4 in avvio, Cremona perde lucidità in attacco e sbaglia 6 tiri nell’ultimo periodo concedendo a Reggio di chiuderla 77 a 74.

Per Cremona ci sono 23 punti di Davis con 6 assist e 14 di Eboua che prende 7 rimbalzi così come Owens. Impressionano le percentuali negative, con Booth 0/5 dal campo e 0/3 dalla lunetta e lo 0/6 di Nikolic, troppo poco anche da Tajion Jones che va a segno solo nel primo quarto con una tripla, senza poi incidere sulla partita. Dall’altra parte ci sono 21 punti di Smith, scontato protagonista della gara insieme a Winston.

Cristina Coppola

