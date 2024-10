L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi, ha visitato oggi a Cicognolo (Cremona) l’azienda agricola Dosso Pallavicino, un esempio di eccellenza nel settore zootecnico lombardo, per osservare e discutere di innovazioni nella gestione dei reflui zootecnici. Presente anche il consigliere regionale del Pd, Matteo Piloni.

“Negli ultimi anni – afferma Beduschi – la zootecnia è spesso finita sul banco degli imputati per le sue emissioni, demonizzata a causa di dati imprecisi o distorti. Tuttavia, è fondamentale riconoscere il ruolo irrinunciabile che questo settore gioca nel tessuto economico e sociale della Lombardia, contribuendo significativamente all’occupazione e alla tradizione agroalimentare di eccellenza”.

Durante la visita, l’assessore Beduschi ha potuto constatare come l’azienda stia implementando soluzioni innovative sviluppate dalla Sop Società Benefit in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano: additivi naturali che hanno dimostrato di trasformare uno scarto, i reflui zootecnici, da problema a risorsa, con risultati concreti nella riduzione delle emissioni di gas serra. I risultati ottenuti parlano di importanti riduzioni: fino all’80% di metano, il 75% di anidride carbonica e il 100% di ossido di azoto e ammoniaca.

“È tempo di cambiare la narrativa attorno alla zootecnia – conclude Beduschi -, perché anche in questa azienda si ha la conferma di come la gestione dei reflui possa diventare un’opportunità anziché un ostacolo. Con l’adozione di tecnologie innovative, possiamo ridurre le emissioni in modo significativo e contribuire a un’agricoltura più sostenibile. La Lombardia sta guidando il cambiamento, dimostrando che l’innovazione e la tradizione possono coesistere in modo armonioso”.

“Abbiamo trovato una bellissima realtà, che sta investendo molto per quanto riguarda l’ambiente e la transizione ecologica, non a parole ma nei fatti, riducendo notevolmente l’impatto negativo sull’ambiente che l’agricoltura può avere” ha aggiunto Poloni. “Ho già firmato insieme ad altri consiglieri regionali, anche esponenti di maggioranza, in commissione agricoltura una risoluzione che va in questa direzione, per consentire la possibilità agli agricoltori di inserire tra i propri anche gli additivi. Per quanto riguarda l’abbattimento degli inquinanti il testo è già depositato, aspettiamo di discuterlo e se anche la maggioranza vorrà andare in questa direzione Io credo che faremo bene all’ambiente e al e al settore dell’agricoltura”.

