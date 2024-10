Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibili e semplici i rapporti fra sistema giudiziario e cittadini. È questo l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità che, dal 17 ottobre prossimo, aprirà i battenti negli spazi del Settore Politiche Sociali di corso Vittorio Emanuele II, 42 (primo piano).

Uno sportello informativo dove l’utenza potrà ricevere supporto e depositare telematicamente atti di volontaria giurisdizione al Tribunale di Cremona: un servizio per avvicinare i cittadini alla giustizia.

Il nuovo servizio è stato presentato questa mattina nella Sala Riunioni di Palazzo Ala Ponzone, sede del Settore Politiche Sociali del Comune dal sindaco Andrea Virgilio, l’assessora alle Politiche Sociali e Fragilità del Comune di Cremona Marina Della Giovanna, Giorgio Scarsato, Giudice tutelate del Tribunale di Cremona.

All’Ufficio di Prossimità, che sarà aperto, su appuntamento, il martedì, dalle 10:30 alle 12:30 e il giovedì, dalle 10:00 alle 12:00, sarà possibile ricevere informazioni, assistenza e orientamento gratuito alla gestione di pratiche di volontaria giurisdizione destinate al Tribunale, su servizi quali amministrazioni di sostegno, tutele, istanze al giudice tutelare in materia di minori. Sarà inoltre possibile depositare telematicamente la relativa documentazione.

Come dichiarato dal sindaco Virgilio, e dall’assessora Della Giovanna, “con l’apertura di questo nuovo servizio l’Amministrazione intende favorire l’accessibilità di tutti i cittadini del territorio cremonese agli uffici giudiziari e al contempo rafforzare l’integrazione interistituzionale”.

Fondamentale in questo progetto è il ruolo del Tribunale di Cremona. Giorgio Scarsato, Giudice tutelare del Tribunale, ha sottolineato che “con l’Ufficio di Prossimità non si attribuisce solo maggiore centralità al cittadino, ma si favorisce la stessa qualità del servizio reso, rendendo più prossimo il punto di erogazione dei servizi”.

La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, coordinato dal Ministero della Giustizia sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Cremona è attivato in collaborazione con Regione Lombardia e con il supporto formativo di ANCI Lombardia. L’Amministrazione comunale ha reso disponibili i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato che sarà dedicato al servizio.

