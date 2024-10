Avvicinare i giovani all’istituzione comunale e a ripercorrere la storia del nostro Comune: questa la finalità dell’iniziativa I bambini e i ragazzi incontrano il Comune, che negli anni scorsi ha visto la partecipazione di numerosi studenti appartenenti agli istituti scolastici cittadini. Tenuto conto dell’apprezzamento riscontrato, il progetto viene proposto anche per l’anno scolastico 2024-25.

“Attendiamo di nuovo i ragazzi in Comune ed attendiamo le loro domande, credo non ci sia via migliore per valorizzare il Palazzo comunale se non quella di farlo conoscere e di farlo vivere dalle nostre ragazze e dai nostri ragazzi” dichiara l’assessore Paolo Carletti che, avendo la delega alla Valorizzazione del Palazzo comunale, terrà gli incontri con gli studenti, così come aveva fatto durante il suo mandato come presidente del Consiglio comunale. “Sono stati tantissimi in questi due anni e ci auguriamo siano sempre di più, anche questa è politica, politica di relazione che stringe i legami della nostra comunità, cosa di cui la nostra comunità ha un disperato bisogno”.

I bambini e i ragazzi incontrano il Comune è un percorso per far conoscere i luoghi delle istituzioni locali e il loro funzionamento, così da permettere di avvicinare i bambini ed i ragazzi al tema della rappresentanza e avviare i primi percorsi di educazione alla partecipazione con il coinvolgimento degli insegnanti. Viene offerta alle scuole la possibilità di affrontare le tematiche con due modalità: un momento illustrativo e di confronto in classe (o, per le scuole secondarie di secondo grado anche nell’ambito di un’assemblea di istituto); una visita ai luoghi delle decisioni di Palazzo Comunale, con la presentazione dei vari ruoli e delle rispettive funzioni (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale).

L’iniziativa è rivolta alle classi quinte delle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo grado e alle scuole secondarie di secondo grado. Gli incontri in classe (o durante le assemblee di istituto per le secondarie di secondo grado) saranno concordati con il soggetto proponente.

Le visite guidate a Palazzo Comunale si potranno svolgere durante l’anno scolastico, compatibilmente con gli impegni istituzionali e in base alle richieste delle scuole. Per le scuole secondarie di primo grado la disponibilità alla progettazione condivisa da parte delle classi va segnalato all’inizio anno scolastico. Successivamente modalità e tempi verranno definiti con gli insegnanti interessati in un apposito incontro. Per iscrizioni e informazioni il riferimento è la Segreteria del Consiglio Comunale, tel. 0372 407041 – segreteria.consiglio@comune.cremona.it.

