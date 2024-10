Piogge abbondanti, massima attenzione e già qualche disagio al traffico anche nella nostra provincia, soprattutto nelle ore di punta. Per tutta la giornata è atteso lo sfogo della perturbazione che sta colpendo il nord – ovest del nostro paese. Nella parte centrale della Regione, addirittura, l’allerta è rossa come mostra la mappa ufficiale diffusa da Regione Lombardia.

Per questo motivo in alcune zone già da ieri sera è arrivata la comunicazione di scuole chiuse in via precauzionale: nella città di Bergamo ad esempio, dove le lezioni sono sospese negli istituti di secondo grado, università comprese. Anche in Liguria e nella zona di Genova la situazione è molto delicata, mentre la provincia di Cremona insieme alla Bassa Bresciana e a Mantova, seppure segnate da abbondanti precipitazioni dovrebbero essere al di fuori della zona più colpita.

Dando uno sguardo alle previsioni, in serata e domani la situazione dovrebbe migliorare, almeno nel nostro territorio, mentre da giovedì tornerà la pioggia.

