Venerdì 18 ottobre 2024 si celebra la Giornata mondiale della menopausa e per l’occasione l’Asst di Cremona aderisce all’open day organizzato da Fondazione Onda Ets, l’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere.

L’iniziativa prevede il coinvolgimento degli Ospedali certificati con il Bollino Rosa per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa.

L’obiettivo è di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano questa fase e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

L’Asst di Cremona mette a disposizione nella giornata del 18 ottobre visite gratuite (per cui è obbligatoria la prenotazione telefonando l’11 ottobre dalle 9 alle 10.30 al numero 0372 405752) e uno spazio aperto per ricevere informazioni al Consultorio di Cremona.

“Con l’open day la nostra struttura si apre alla popolazione in modo sempre più diretto e offre un servizio mirato all’utenza” afferma Aldo Riccardi, Direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Cremona. “Riteniamo fondamentale parlare di menopausa fosse solo per riaffermare in positivo la fisiologia dell’evento: menopausa non malattia ma una fase della vita della donna”.

MENOPAUSA, I SINTOMI

La diminuzione degli estrogeni può provocare alcuni disturbi e sintomi, sia di natura neurovegetativa (vampate di calore, sudorazioni profuse, palpitazioni e tachicardia, sbalzi della pressione arteriosa, disturbi del sonno, vertigini e secchezza vaginale), sia di natura psicoaffettiva (irritabilità, umore instabile, affaticamento, ansia, demotivazione, disturbi della concentrazione e della memoria, diminuzione del desiderio sessuale). Per questo conclude Riccardi, “è fondamentale che la donna in menopausa raggiunga uno stato di benessere fisico e mentale che le permetta di continuare ad essere al centro della vita di relazione con un ruolo da protagonista”.

Il CONSULTORIO INFORMA

In occasione della giornata mondiale della menopausa, presso il consultorio in via San Sebastiano, verrà attivato un punto di ascolto e accoglienza con ginecologhe, ostetriche e psicologhe.

“Si tratta di uno spazio aperto ed informale nel quale alle donne dai 40 anni saranno fornite informazioni sui servizi del consultorio dedicati alla menopausa” afferma Enrica Ronca, responsabile S.D. Consultorio Cremona. “Potranno essere informate sui controlli preventivi, ma anche rispetto ad un nuovo stile di vita, un’alimentazione corretta, una attività fisica adeguata. Si discuterà inoltre della sessualità in menopausa, delle terapie naturali, ormonali e varie, per favorire una corretta informazione e prevenzione a tutela della salute della donna in età menopausale.

Oggi le donne sono sottoposte ad un susseguirsi di dati e informazioni contrastanti, l’open day del 18 ottobre è una preziosa opportunità per fare chiarezza e conclude Ronca «con la menopausa si apre una “finestra di opportunità”, è quindi possibile cogliere una occasione di cambiamento”.

OPEN DAY

– VISITE GINECOLOGICHE gratuite

Venerdì 18 ottobre 2024 dalle ore 8.20 alle 14

Ospedale di Cremona, Ambulatorio di ginecologia, 7° piano, lato destro.

COME SI ACCEDE

Su prenotazione telefonando Venerdì 11 Ottobre 2024 dalle 9.00 alle 10.30 al numero unico 0372 405752.

