Imprese, domani a Milano presentazione nuova ricerca su corporate reputation

(Adnkronos) – Domani, giovedì 10 ottobre alle 18:30, verrà presentata al centro Svizzero a Milano la nuova ricerca dal titolo ‘Corporate Reputation: tendenze emergenti e implicazioni strategiche’, realizzata da Icch e Università Iulm.

La ricerca – spiega una nota – esplora le tendenze emergenti sulla reputazione aziendale, fornendo importanti strumenti a manager, accademici e studenti. “Il modo in cui si forma la reputazione aziendale, infatti, ha subìto profondi cambiamenti negli ultimi dieci anni, principalmente a causa della rapida evoluzione tecnologica, della crescente interconnessione globale e delle mutevoli aspettative della società nei confronti delle imprese. L’ascesa delle tecnologie digitali, la globalizzazione e una maggiore consapevolezza degli stakeholder hanno reso la gestione della reputazione più complessa e critica, garantendo un accesso senza precedenti alle informazioni e una capacità di condividere le proprie esperienze e opinioni in modo ampio e rapido. Maggiore trasparenza implica però anche più vigilanza e reattività nella gestione della propria reputazione”.

Il dibattito sarà introdotto da Fabio Bocchiola, presidente di Swiss Chamber, e Pierangelo Fabiano, segretario generale di Icch, e proseguirà con la presentazione della ricerca a cura della professoressa Stefania Romenti, coordinatrice del comitato accademico di Icch e professore ordinario di comunicazione strategica e sostenibilità dell’Università Iulm che illustrerà i risultati.

A seguire, due tavoli di lavoro con la presenza di importanti manager della comunicazione. Cristina Camilli, direttore Relazioni istituzionali, comunicazione e sostenibilità di Coca-Cola Italia e Albania, Erika Mandraffino, director comunicazione esterna di Eni, Stefano Tassone, head of group communications di Mediobanca, e Fabio Ventoruzzo, corporate communications & sustainability director di Sisal, si confronteranno in un dibattito su come costruire prima, mantenere nel tempo e accrescere la reputazione dell’azienda anche in seguito a possibili crisi.

In un secondo round di lavoro Alessandra Bianco, corporate communication director di Lavazza Group & Lavazza Eventi Sole Director, Enrico Bocedi, global public affairs, communications & sustainability senior director di Campari group, Luca Di Persio, managing director marketing, innovation and business services dell’Agenzia Ice – Italian trade & investment agency, e Alicia Lubrani, chief marketing officer di Axpo Italia e amministratore delegato di Pulsee Luce e Gas, discuteranno di quanto i nuovi strumenti digitali possono aiutare e influire sulla reputazione di un’organizzazione.