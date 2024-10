Dopo due anni di attività, il progetto “Faircoaching Cremona”, promosso dal Comune di Cremona insieme ad ASSIST – Associazione Nazionale Atlete, ha raggiunto traguardi importanti, consolidandosi come un’esperienza di grande successo. Il percorso formativo, realizzato grazie al sostegno dell’Assessorato allo Sport del Comune di Cremona, culminerà in un evento conclusivo dedicato a una nuova opportunità di formazione per il mondo dello sport dilettantistico.

L’evento, che si terrà il 12 ottobre dalle 9:00 alle 12:30 nella Sala Puerari di via Ugolani Dati 4 a Cremona, si aprirà con i saluti istituzionali dell’Assessore allo Sport del Comune di Cremona, Luca Zanacchi. A seguire, Luisa Garribba Rizzitelli, Presidente di ASSIST – Associazione Nazionale Atlete, introdurrà i lavori della giornata.

Al centro della discussione ci sarà ancora una volta il tema delle corrette relazioni tra atlete, atleti e allenatori, la prevenzione di discriminazioni e violenze nello sport. Durante l’evento, la Prof.ssa Francesca Vitali presenterà i risultati di uno studio condotto sulla percezione degli atleti riguardo ai comportamenti dei loro allenatori, offrendo uno spunto importante per migliorare l’interazione e il rispetto reciproco all’interno del contesto sportivo.

Interverranno anche la professoressa Antonella Bellutti e la professoressa Francesca Masserdotti, che approfondiranno i contenuti sviluppati durante il progetto Fair Coaching, con un focus particolare sulle attività svolte e gli sviluppi futuri.

Sarà anche l’occasione per un focus specifico sugli adempimenti che le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare in materia di Safe Guard Office introdotto dalla recente Riforma dello Sport. Tra i vari adempimenti rientra anche l’obbligo di erogare formazione certificata su queste tematiche ai propri tesserati e questo incontro potrà essere funzionale in quanto verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione.

La giornata sarà impreziosita dalla partecipazione di Eva Ceccatelli, Campionessa d’Europa e Azzurra della Nazionale di Sitting Volley, che condividerà la sua esperienza di atleta di alto livello e il suo impegno nella promozione di uno sport inclusivo.

L’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per continuare a costruire un ambiente sportivo più equo e rispettoso, dove la prevenzione e la formazione sono le basi per il futuro dello sport dilettantistico.

