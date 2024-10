Si è svolta ieri, presso la Sala Stradivari dell’Hotel Continental di Cremona, la presentazione di “ConSolida – Condividi Solidarietà”, il crowdfunding di Credito Padano ideato per sostenere i progetti delle organizzazioni non profit del Terzo Settore, attraverso la raccolta collettiva di fondi online. Numerose le associazioni intervenute all’incontro per scoprire vantaggi e opportunità dell’iniziativa.

“Siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto da parte delle associazioni locali” ha dichiarato Antonio Davò, Presidente della BCC. “In uno scenario in costante evoluzione sociale come quello in cui viviamo oggi, trovare modalità innovative per promuovere il benessere dei cittadini e lo sviluppo del territorio è diventato fondamentale. La nostra Banca crede fermamente che le soluzioni migliori per rispondere a questi bisogni nascano dalle idee e dall’impegno di associazioni ed enti di volontariato che ogni giorno offrono il proprio contributo a sostegno delle comunità. La nostra nuova iniziativa nasce esattamente con questo spirito.”

“ConSolida” si avvale del supporto della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e dell’importante partnership con Ginger Crowdfunding, che da anni gestisce “Ideaginger.it”, la piattaforma di raccolta fondi online con il tasso di successo più alto in Italia.

“Grazie a una realtà strutturata come Ginger”, ha spiegato il Direttore Generale Olivero Sabato “la nostra iniziativa non si limita a favorire una semplice raccolta fondi, ma è in grado di offrire un servizio più articolato alle associazioni o enti che intendono lanciare una campagna di crowdfunding. È infatti un’occasione preziosa per acquisire nuove competenze, sperimentare idee innovative nel campo della comunicazione e aumentare la fiducia dei donatori, grazie all’esperienza dei consulenti messi a disposizione gratuitamente da Ginger.”

Al termine del percorso di formazione, le associazioni potranno candidare i propri progetti per accedere alla raccolta collettiva di fondi. Successivamente, le migliori proposte verranno inserite da Credito Padano nel programma ufficiale di ConSolida per avviare il crowdfunding, con la possibilità di ricevere dalla Banca un cofinanziamento che le sostenga nel raggiungere gli obiettivi di raccolta prefissati.

