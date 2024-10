Il Servizio Promozione, Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di Cremona è presente al TTG di Rimini, la borsa turistica più importante in Italia che ha preso il via mercoledì 9 ottobre alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santachè, e che si concluderà venerdì 11 ottobre. La borsa turistica è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, ideata per attrarre ed ispirare l’intera hospitality industry attraverso proposte, formazione, networking, workshop in grado di tracciare le coordinate future del settore. Per tre giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto sono a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Nella giornata inaugurale Cremona è stata protagonista nell’area eventi di Regione Lombardia dove sono stati presentati i dati della recente analisi prodotta dell’Osservatorio Turistico di Cremona che continuano a dare informazioni utili per il percorso di avvio della Destination Management Organization (Dmo) di cui Cremona e il suo territorio si sta dotando. Hanno preso la parola alla presentazione Luca Burgazzi, assessore al turismo del Comune di Cremona, Stefano Soglia, consulente della nascente Dmo di Cremona, e Elisabetta Nava, consulente di Confcommercio Provincia di Cremona e sviluppatore del progetto TerraFiume, un’esperienza cicloturistica fruibile sul nostro territorio, sostenuta e progettata da cinque Distretti Diffusi del Commercio: Tra ville e cascine, Fra cascine e pievi, Didù, Tra Oglio e Postumia e Le vie dell’Adda.

Nelllo stand di Regione Lombardia sono presenti alcuni operatori di Cremona: Giordano Nobile del Consorzio InCremona, Gianluca Pizzera e Giacomo Lacchini di Cremonahotels. Entrambi hanno in programma una fitta agenda di incontri con operatori della domanda nazionale ed internazionale. La rete di relazioni con i tour operator e con la filiera turistica si arricchisce ogni anno ed il TTG si conferma un appuntamento da non perdere e il momento ideale per strutturare partnership vincenti a favore del territorio.

“Abbiamo voluto confermare la nostra presenza alla più importante fiera di settore nazionale, perché le tendenze del turismo sono focalizzate sulla ricerca di nuove destinazioni. Numerosi sono i contatti con operatori che stanno cercando mete come Cremona, tranquille, a misura d’uomo, ma ricche di storia, artigianato artistico e prodotti di eccellenza” commenta l’assessore Luca Burgazzi, ribadendo che la città non poteva mancare a questo importante evento per promuovere e lanciare le proprie iniziative, a partire da quelle previste nel 2025. “Ringrazio Regione Lombardia, e in particolare l’assessore al Turismo Barbara Mazzali, per averci dato la possibilità di promuovere insieme la nostra città e il suo territorio”, conclude Burgazzi.

