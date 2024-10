Il Consorzio Agrario di Cremona ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale. Lo scorso 9 ottobre, durante l’iniziativa organizzata dal Gruppo Manitou a New Delhi, il Consorzio è stato premiato come Partner Dealer dell’anno, un titolo riservato ai concessionari che si distinguono per eccellenza nell’organizzazione e nei servizi offerti.

All’evento, che ha visto la partecipazione dei dealer Manitou provenienti da tutto il mondo, il Servizio Macchine del Consorzio Agrario di Cremona, rappresentato da Attilio Marenghi, è stato premiato per la sua struttura e organizzazione, in perfetto allineamento con le linee guida del gruppo Manitou.

Il Gruppo Manitou è leader mondiale nella produzione di sollevatori telescopici, carrelli elevatori e macchine per la movimentazione di materiali. Con oltre 60 anni di esperienza, Manitou è sinonimo di innovazione e affidabilità, offrendo soluzioni tecnologicamente avanzate per l’agricoltura, l’edilizia e l’industria in oltre 140 paesi.

Questo riconoscimento conferma il Consorzio Agrario di Cremona come uno dei partner più solidi e qualificati a livello internazionale, capace di offrire un servizio macchine altamente efficiente e innovativo.

Il Servizio Macchine del Consorzio Agrario di Cremona, leader nel settore agricolo, si distingue per: vendita e assistenza macchine agricole: fornendo ai clienti soluzioni tecnologiche avanzate, una vasta gamma di macchinari; supporto tecnico altamente specializzato: garantendo manutenzioni rapide e personalizzate, riducendo al minimo i tempi di fermo delle macchine, grazie a un team di tecnici esperti e attrezzature all’avanguardia.

L’evento di New Delhi ha rappresentato anche un’opportunità unica per il Consorzio di confrontarsi con altri dealer internazionali su temi chiave, quali innovazione tecnologica, assistenza clienti e strategie future, contribuendo a rafforzare la propria posizione come partner d’eccellenza.

© Riproduzione riservata