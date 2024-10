Nella terza settimana di ottobre ricorre la “Settimana europea della salute e sicurezza del lavoro 2024”, che mira a sensibilizzare in merito all’importanza di una gestione attiva e partecipativa della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. In questa cornice, è stato organizzato con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga” di Cremona un evento di sensibilizzazione sui temi della salute e sicurezza del lavoro rivolto agli studenti delle classi quinte delle varie sedi dell’Istituto Agrario che ha posto l’attenzione sulla loro rilevanza anche rispetto alle prospettive future del settore, alle nuove tecnologie e alle nuove competenze che saranno necessarie. Erano presenti anche il Direttore Sanitario di Ats Val Padana Piero Superbi e il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona Imerio Chiappa.

Nell’area antistante la scuola era disponibile un simulatore di ribaltamento di un trattore agricolo, come supporto didattico sul tema della sicurezza, per far sperimentare agli studenti l’importanza dell’uso dei dispositivi di sicurezza. Lo Stanga è particolarmente sensibile a questo tema, dopo quanto avvenuto nel febbraio del 2020, quando un 16enne studente dell’Istituto morì schiacciato da un trattore mentre lavorava nella sua azienda agricola.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

