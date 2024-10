“Un incontro più di sostanza che di forma”, così il consigliere regionale Matteo Piloni giudica il faccia a faccia avuto insieme al collega della Lega Enrico Vitari con il nuovo provveditore agli studi Imerio Chiappa. “Ci siamo confrontati su alcune questioni che sto seguendo e sulle quali il ruolo della scuola è fondamentale, come il dialogo necessario che il sistema scolastico deve avere con gli Its per l’alta specializzazione, a quello legato alla salute e al benessere dei nostri giovani. Temi sui quali ho trovato nel prof. Chiappa non solo grande sensibilità ma una visione molto concreta e fattiva e per la quale abbiamo dato disponibilità a dare il nostro sostegno e contributo” conclude Piloni.

“È stato un momento di confronto importante, durante il quale abbiamo discusso delle nuove sfide e delle opportunità per migliorare il sistema educativo del nostro territorio” – ha dichiarato Vitari -. La sua visione innovativa e il suo impegno per valorizzare la qualità dell’insegnamento sono incoraggianti. Siamo pronti a collaborare attivamente per il bene dei nostri studenti e per costruire insieme un futuro sempre più inclusivo e formativo”.

© Riproduzione riservata