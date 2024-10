Firewind, Crashdïet ed Embryo sono il secondo terzetto di band annunciate per la settimana edizione del Luppolo in Rock che si svolgerà alle Colonie Padane di Cremona venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. Band che si aggiungono alle tre già annunciate qualche giorno fa: Grave Digger, Primal Fear e Coroner.

I Firewind arrivano dalla Grecia, è una formazione fondata dal chitarrista Gus G., e votata a un power metal classico, soprattutto dal vivo dove la band esprime tutto il proprio potenziale fatto di intrecci chitarristici e sonorità epiche.

I Crashdïet invece sono di Stoccolma e rappresentano una delle punte di diamante dello sleaze metal scandinavo, ispirato a band del calibro di W.A.S.P., Stryper, Guns N’Roses, Motley Crue e soprattutto Hanoi Rocks. Sul palco del Luppolo si presenteranno con il nuovo cantante John Elliot, da poco entrato nella band.

Infine giocano in casa gli Embryo. Sono infatti una band di Cremona e dintorni e propongono un melodic death metal estremamente tecnico, testimoniato dagli album in studio e da una maturazione musicale che ha costantemente elevato la qualità della band. Firewind e Crashdïet saliranno sul palco del Luppolo in Rock sabato 19 luglio 2025, gli Embryo domenica 20 luglio 2025.

Altri tre nomi che testimoniano l’attenzione del festival verso tutti gli stili che compongono l’‘universo’ metal per una settima edizione che manterrà invece invariate le caratteristiche del passato: una location particolarmente suggestiva come le Colonie Padane di Cremona, un ambiente accogliente e famigliare e un’ampia area per la ristorazione e per il mercatino hard’n’heavy e artigianale.

