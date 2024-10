Marcolini (Lazio Innova) “Cultura inizi a creare più posti di lavoro”

VITERBO (ITALPRESS) – “Cultura ed economia deve essere un binomio di successo. Se ne parla da anni, è stata fatta tanta strada, ma con questo Festival vogliamo fare un passo avanti, tutti insieme, in modo veloce. La cultura deve cominciare a creare più posti di lavoro, rivitalizzare territori storici oggi un po’ dimenticati, creare turismo culturale di alto profilo e aiutare anche le persone a crescere nella loro preparazione”. Lo ha detto il presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, in occasione del via a Viterbo della prima edizione del Festival dell’Economia della Cultura.

xi2/fsc/gsl

© Riproduzione riservata