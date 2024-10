Cambia tutto: contrariamente alle previsioni di qualche sito specializzato, la Superbike tornerà al Cremona Circuit nella stagione 2025 in anticipo. Non più il quarto weekend di settembre ma a maggio: il che ha diversi vantaggi.

In primis la corsa al titolo appena iniziata e dunque con tutti i piloti potenzialmente ancora in corsa e spinti così ad esserci e ad andare al massimo; in secondo luogo il bel tempo, che dovrebbe – ma tocchiamo ferro – consentire di superare il problema parcheggi, una delle poche croci della prima edizione.

E poi c’è un altro dato da evidenziare, a livello turistico: il weekend prescelto, come da comunicato ufficiale di Dorna uscita alle 12 di venerdì, è quello che va da venerdì 2 a domenica 4 maggio, dunque è possibile, anzi probabile, che tanti tifosi sfruttino la festa del lavoro e il 1° maggio per regalarsi un weekend lungo nel nostro territorio.

La Superbike 2024 si chiude il weekend del 18-20 ottobre (San Martino del Lago era la quart’ultima tappa) e potrebbe incoronare Toprak, che al Cremona Circuit non c’era, campione del mondo con una gara di anticipo. Si corre in Portogallo, al mitico Estoril. Ma gli appassionati già guardano a maggio, quando i motori torneranno a rombare nel casalasco.

Giovanni Gardani-Sara Zammarini

© Riproduzione riservata