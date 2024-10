Su CR1 nel programma di “Punto e a Capo” condotto da Giovanni Palisto si è tenuta la prima intervista per il sindaco di Cremona Andrea Virgilio, eletto nel giugno scorso.

Il primo cittadino ha parlato dell’inizio del suo mandato: “I primi tre mesi sono stati pregni di lavoro. Siamo alla partenza formale con le linee programmatiche, vogliamo una città corresponsabile con una amministrazione vicina a Cremona e in grado di ascoltare tutti, opposizione compresa, senza strumentalizzazioni. C’è poi il tema dei quartieri, abbiamo fatto il giro con i comitati per condividere con loro priorità e problemi per poi iniziare un percorso più strutturato: abbiamo deciso di dislocare, una volta al mese, le riunioni di giunta nei quartieri. L’idea è simbolica che però vorrei diventasse risorsa e occasione per tutti”.

Il rapporto con le opposizioni: “Abbiamo in consiglio diverse minoranze, alcune più frammentate di altre, ma ascoltiamo tutti. Con la consigliera Ceraso per esempio abbiamo cercato di recepire alcune sue indicazioni all’interno delle nostre linee programmatiche, riteniamo opportuno mantenere un dialogo costante. La commissione di vigilanza è stata istituita e farà il suo lavoro, siamo disponibili ad approfondire tutte le tematiche del caso, è questione di serietà e coerenza, non si può fare opposizione incrociando con rancore.”

Le associazioni e le categorie economiche: “Penso debba essere un rapporto importante, con l’esigenza però di darsi un metodo per il confronto. Il contributo delle categorie economiche deve essere fatto di proposte ma anche di sostanza: ci sono numerose sfide nei prossimi anni, il comune può sostenere l’intero assetto territoriale, ma chiederemo alle categorie di essere più presenti dal punto di vista delle risorse. Sono in programma incontri con le categorie del commercio per andare a definire un nuovo distretto urbano del commercio.”

Fiera di Cremona e alleanze con altre realtà: “Io sono all’interno del consiglio dell’ente fiera, penso che sia importante la presenza e l’apporto che può dare la Provincia e camera di commercio in questo comparto. Il comune può sostenere e facilitare percorsi progettuali.”

Mariani nuovo Presidente della provincia di Cremona: “Con Mariani c’è un lavoro già intenso su tutta la partita relativa al fiume, ma con loro credo ci sia la possibilità di lavorare su ambiti diversi. Il cremonese deve costruire un’area omogenea, importante per lo sviluppo. L’obiettivo è quello di avere una provincia più presente sulle strategie territoriali.

Tagli del governo sui bilanci dei comuni, potrebbero aumentare le imposte comunali? Virgilio risponde: “Faremo una valutazione sulla tassa di soggiorno, per quanto riguarda le altre entrate no, sono già al massimo. Si pone un tema, quello di una rivisitazione della spesa e delle priorità, però avendo governato 10 anni come vicesindaco so che ogni anno ci sono questi problemi. Sulla partita relativa agli investimenti sottolineo una cosa: abbiamo in atto una serie di cantieri importanti su grandi opere, ma credo che gli investimenti si debbano riservare alle manutenzioni, ad una maggior cura della città. Da questo punto di vista il rapporto con Aem deve essere rivisto, se devono essere il nostro braccio operativo, che lo sia del comune.”

Lo stop al Biometano: “E’ partita l’interlocuzione con A2A, ho fatto un nuovo incontro con loro e ho ribadito la volontà di metterci una pietra tombale, consapevole del fatto che le prospettive non erano realizzabili. Penso che sia importante in questa fase riscostruire un percorso con A2A anche in relazione ai potenziali investimenti che possono fare sulla città e il territorio”.

