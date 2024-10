Terza sconfitta consecutiva per la Vanoli Cremona che non riesce a trovare lo spunto vincente in una partita non bella, nella quale ancora una volta sono mancate alcuni degli uomini fondamentali. Nonostante ciò la partita è rimasta senza un padrone fino all’ultimo possesso, vinto dagli ospiti che hanno avuto il merito di non sprecare l’ultima occasione. Una sconfitta amara per la squadra di Cavina, incapace di capitalizzare nei momenti decisivi.

Cavina dà fiducia a Booth in quintetto e lascia in panchina Jones, Owens si mette subito in evidenza andando a segno con cinque punti, altrettanti ne mette Nikolic entrato benissimo dalla panchina. E’ lui a regalare il primo strappo agli uomini di coach Cavina sul 10-6. Il primo periodo si chiude sul 14-12 per Cremona.

Nel secondo Cremona lascia diversi punti per strada e concede troppo in difesa. Jones continua a non pungere e intanto Pistoia scappa con un parziale di 11 a 0, portandosi in doppia cifra di vantaggio, prima che una tripla di Owens riporti fiducia in casa biancoblù. Le squadre rientrano negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio 33 a 25 con Cavina che dovrà provare a capire come trasformare una prestazione fin qui opaca. Pistoia meglio a rimbalzo (27 a 17), Cremona mai in lunetta.

Nel terzo quarto Cremona prova una timida reazione, ma è ancora poco lucida e in palese difficoltà in attacco. Non è una bella partita, entrambe le squadre non trovano continuità se non nel commettere errori gratuiti. In chiusura di terzo Cremona si riavvicina alla squadra di Calabria fino al -4 con cui si conclude il quarto 45 a 49.

La Vanoli pesca il Jolly affidandosi alle giocate di Nikolic che prima trova il pareggio sul 51-51 e poi porta avanti i suoi a suon di triple, con otto punti che esaltano il PalaRadi fino al 58 a 56, poi ricomincia la sagra dell’errore, da parte di entrambe le squadre. Cavina lascia in campo tre italiani con Lacey e Davis, provando ad affidarsi all’esperienza dei suoi veterani e a Nikolic e Zampini apparsi più concreti.

Quando Pistoia trova lo spunto per riportarsi sul +4, una bomba di Davis e un canestro di Zampini riportano Cremona sul +1 quando ci sono ancora 30″ da giocare. La Vanoli però spreca l’impossibile quando si trova palla in mano a 10″ dalla sirena. Eboua serve con troppa foga Davis che non aggancia e la palla esce. Pistoia trova il canestro del +1. Si chiude 65 a 66 per gli ospiti con l’impressione che Cavina abbia ancora molto lavoro da fare, soprattutto nel comparto americani, in questo momento il punto debole della squadra.

La Vanoli manda tre uomini in doppia cifra, il migliore è Davis con 15 punti ma un 6/17 dal campo che mostra tutti i limiti della prestazione dei biancoblù; 13 ne mette Stefan Nikolic, l’unico insieme a Federico Zampini che si salva, Tariq Owens ne mette 11 con 6 rimbalzi, ma anche per lui una prestazione a corrente alternata che non convince.

Cristina Coppola

© Riproduzione riservata