Dopo oltre vent’anni, l’ex parco dell’Euro di Bonemerse torna a nuova vita. Il progetto di rilancio, voluto dall’amministrazione e iniziato nel 2020, è costato circa 500 Mila euro e punta a riqualificare una zona che, secondo le intenzioni del Sindaco Ferrarini, diventerà negli anni sempre più centrale nella vita del paese. Oltre ad una nuova pavimentazione, infatti, il parco è stata arricchito con pali della luce a led e un’area dedicata agli eventi.

“Quest’area in realtà è rimasta per decenni, praticamente abbandonata a sé stessa, dopo un iniziale tentativo di sfruttamento – ha spiegato il sindaco di Bonemerse Luca Ferrarini – grazie ai bandi di Regione Lombardia abbiamo intercettato i fondi relativi alla rigenerazione urbana e siamo riusciti a mettere sul terreno, nonostante diverse difficoltà, circa 500.000 €”.

Presente al taglio del nastro, sabato pomeriggio, oltre al sindaco di Bonemerse e numerosi cittadini, anche i primi cittadini di alcuni paesi limitrofi, il presidente della Provincia Roberto Mariani, il vicesindaco di Cremona Francesca Romagnoli e i consiglieri regionali Marcello Ventura e Matteo Piloni.

Non solo: l’area riqualificata fungerà anche da Piazza principale per il comune cremonese. “E’ una struttura attrezzata, che darà la possibilità ai nostri cittadini di organizzare manifestazioni, mercati, concerti – ha proseguito il primo cittadino – Bonemerse, purtroppo, è un paese che non ha mai avuto la piazza ed era giunto il momento che se ne dotasse di una.”

