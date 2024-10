Ennesimo episodio di violenza in città, stavolta nell’area commerciale del Cremona Po, dove un uomo di 48 anni è stato aggredito ed è finito in ospedale.

Via dell’Artigianato. Parcheggio semideserto, poco prima delle 20, quando i negozi stanno ormai per chiudere: questo lo scenario dove nella serata di domenica si è consumata l’aggressione. Vittima una guardia giurata, che stava semplicemente svolgendo il proprio lavoro, quando è stata presa di mira da due ragazzi, molto giovani. Sul capo e sul corpo del 48enne sono piovuti calci e pugni, poi i due si sono dati alla fuga.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, chiamati dalle persone presenti in zona, con ambulanza e auto medica. Per fortuna le condizioni dell’uomo non sono gravi, ma si è reso comunque necessario trasportarlo in pronto soccorso per accertamenti.

Poco dopo sono sopraggiunte anche alcune pattuglie della Polizia Locale, che immediatamente hanno dato il via alle indagini, e hanno fermato due giovani, presumibilmente minorenni, che sono stati trasportati alla caserma di piazza Libertà. Le indagini sulla vicenda e sulle ragioni di quel gesto violento sono tutt’ora in corso.

Laura Bosio

