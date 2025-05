Chiara Ferragni è tornata a Cremona: l’imprenditrice digitale cremonese, che vanta 28,5 milioni di followers su Instagram, è stata avvistata in centro verso le 12.30 del 1° maggio. E la conferma della sua presenza è arrivata dalla stessa Ferragni, qualche ora dopo, sui suoi social, con un video racconto della breve sosta in città attraverso alcune stories.

La Ferragni si è fatta fotografare in piazza del Comune, con il Torrazzo alle spalle e il palco pronto per l’evento della Superbike, ma non ha mancato di fare tappa al bar dei Portici sotto palazzo municipale e sempre in centro, e da Ugo Grill, dove ha comprato dei tramezzini. La presenza dell’imprenditrice e influencer non è passata inosservata tra cremonesi e turisti.

Solo pochi giorni fa Chiara Ferragni annunciava di aver incrementato al 99,8% la sua proprietà della società Fenice, che controlla il brand legato al suo nome: “Sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand” aveva annunciato sugli social network che oggi sfrutta per documentare la sua visita cremonese.

Federica Bandirali

