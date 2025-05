Giubileo dei lavoratori, organizzato da Eugenio Bignardi della Pastorale sociale e del lavoro, mercoledì sera a Casalmaggiore con vista sulla festa del lavoro del Primo Maggio. Dopo la visita preliminare alla Eurotessuti, la messa è stata celebrata al Santuario della Fontana e il Vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni ha tracciato le caratteristiche per un lavoro umano. Presenti in prima fila anche il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni e il vicepresidente della Provincia di Cremona Luciano Toscani.

“Gentilezza, competenza, saggezza, amore, umanità, passione – ha detto Napolioni –: cosa ci vuole per essere dei signori? E questo non può valere, oltre che per i titolari, anche per i lavoratori. Andare fino in fondo nella nostra missione di un lavoro umano costa, perché significa andare contro corrente, perché la corrente di questo mondo mercantile e finanziario è una corrente inquinata”.

Tematiche chiave sono state sottolineate da Valeria Patelli, presidente di Acli provinciale, e da Guido Tosi, console dei Maestri del lavoro di Cremona. “Abbiamo affrontato tre temi: la formazione dei giovani – ha ricordato Patelli – l’accoglienza nel mondo dei lavori dei più fragili e anche dei disabili; infine la sicurezza sul lavoro, con riferimento anche all’ultimo incidente mortale nella nostra provincia. Credo sia giusto, come ha chiesto il Presidente della Repubblica Mattarella, che il Governo promuova risorse finanziarie per migliorare la sicurezza e per premiare quegli imprenditori – e sono tanti – che rispettano a pieno ogni normativa e fanno di tutto per la sicurezza dei loro dipendenti”.

“A livello nazionale – ha detto Tosi – abbiamo incontrato 109mila ragazzi, abbiamo un protocollo di intesa col Ministero dell’Istruzione e portiamo avanti due tematiche: etica e sicurezza. Puntiamo già dai giovani, perché avere la media di tre morti al giorno in Italia e pensare che Cremona è la città con più morti in questi primi quattro mesi è davvero pazzesco. Altro punto importante è il nuovo umanesimo del lavoro, seguendo anche le orme di Papa Francesco”.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

