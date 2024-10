Due ore d’incontro proficuo tra il sindaco di Cremona Andrea Virgilio e i componenti il Comitato direttivo dell’Associazione italiana cultura e sport – AICS.

L’incontro, sollecitato dall’associazione, ha permesso di capire meglio quali potrebbero essere le iniziative e le progettualità condivisibili, non solo nello sport, ma anche nei settori della cultura, della solidarietà e dell’ambiente. Particolare attenzione al Grande Fiume che per AICS significa Festa al Padre Po di fine estate, replicata per ben 33 volte, ed ora da rilanciare in sinergia con gli Enti che del fiume e sul fiume hanno competenza.

Come ha spiegato il referente AICS Renato Bandera, sono stati affrontati anche temi più propriamente di competenza del terzo settore che sono finalizzati a creare, con chi vorrà partecipare, una comunità cittadina più coesa nelle sue componenti, così come auspicato dall’amministrazione comunale.

Attenzione anche ad affrontare i grandi cambiamenti inseriti dalla riforma dello sport che, tuttora, creano un aggravio burocratico e finanziario alle realtà ,importanti ma meno strutturate, dello sport di tutti.

“Una mattinata proficua”, ha concluso Bandera, “finita con l’auspicio reciproco di concretizzare le idee emerse durante l’incontro. L’interfacciarsi tra chi condivide il bene della città offre sempre opportunità a tutti, così come nella filosofia dell’agire di AICS provinciale”.

