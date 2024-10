La Polizia Stradale di Cremona ha avviato indagini per contrastare un escamotage sempre più diffuso e molto pericoloso per le conseguenze sulla sicurezza: cittadini extracomunitari che per ottenere la patente di guida italiana senza sostenere gli esami di teoria e di pratica, si fanno sostituire da altri connazionali, culturalmente preparati sulle norme del codice della strada.

La scorsa settimana la Polizia Stradale, presenziando alle prove presso la Motorizzazione, ha colto in flagranza un cittadino del Mali che stava effettuando l’esame di teoria al posto di un suo conoscente ivoriano.

Il finto candidato e il beneficiario sono stati denunciati a piede libero per concorso in falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria e falsa attribuzione di lavori altrui.

