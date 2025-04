Ha preso il via con successo la prima giornata di Cremona&Bricks, l’evento più grande d’Italia dedicato al mondo Lego®, che ha già registrato una partecipazione straordinaria di appassionati, famiglie e curiosi provenienti da tutta la Penisola. Con oltre 20.000 metri quadrati di esposizione, la manifestazione ospita più di 300 espositori da ogni angolo d’Italia, uniti dalla passione per i celebri mattoncini colorati.

In mostra, veri e propri capolavori dell’ingegno e della fantasia: diorami tematici e comunitari da record, tra cui spicca il gigantesco Diorama City, una metropoli in scala costruita con oltre 300 metri quadrati di Lego, che ha lasciato a bocca aperta grandi e piccoli.

L’area mercatino si è rivelata uno degli spazi più attrattivi, così come l’iconica Area Ravanata con oltre 700 kg di pezzi sfusi pronti a essere scelti e acquistati, tra edizioni rare, pezzi introvabili e componenti personalizzati.

Grande stupore dei visitatori davanti alle Torri Gemelle della nuova Area Architettura realizzate con 200mila mattoncini e grande attenzione per l’Area Technic, quest’anno ancora più grande e più interessante con una grande selezione di moto Super Bike e Moto Gp, auto da Formula1, diorami che ricreano i box e pit stop in corso, la Safety Car con luci lampeggianti, gru da cantiere con bracci fino a 3mt, la replica del leggendario Peterbilt 389, camion americano lungo circa 90cm e il Fdny Ten Truck, il camion dei pompieri che ha operato durante l’attentato dell’11 Settembre a New York, colorato in onore di quell’evento tragico e della caserma Ten House.

Ma Cremona&Bricks non è solo esposizione: l’evento propone attività e intrattenimento per tutte le età, con aree di gioco libero, incontri con influencer del mondo bricks e spettacoli musicali.

Nel corso della giornata, The OSB Academy in collaborazione con l’Accademia di Danza di Crema ha proposto musical a tema Disney; Super Lorenzo ha condotto lo ShowTime e il quiz delle sigle nella nuova area Games Island e i DJ Giovanni Loda e Simone Brutti hanno animato la nuova area DJ.

Cremona&Bricks continua per tutto il weekend, promettendo nuove emozioni, scoperte e tanto divertimento “a misura di mattoncino”. Highlights di domani: spettacoli di magia e intrattenimento a tema Harry Potter e, nel pomeriggio, la fase finale del contest “Progetta una lezione Stem con Lego® Education” che ha coinvolto scuole primarie e secondarie delle province di Cremona, Brescia e Verona.

© Riproduzione riservata