Un momento di festa, emozione e inclusione per l’inaugurazione ufficiale a Cremona, in via Cappelletti 3, del nuovo Hub delle Bici Inclusive promosso dall’Associazione Marcotti Osvaldo in collaborazione con Fondazione Occhi Azzurri. Un momento tanto atteso che ha visto la partecipazione di amici, famiglie, appassionati e sostenitori, uniti dalla voglia di scoprire da vicino un progetto innovativo e sociale.

L’Hub nasce con l’obiettivo di rendere accessibile l’esperienza della bicicletta anche a chi, per diverse ragioni, si trova in situazioni di disabilità o fragilità, attraverso una gamma di biciclette speciali, inclusive e adatte a tutti. Durante l’inaugurazione, i presenti hanno potuto conoscere le caratteristiche delle bici e brindare insieme grazie al progetto “Chéi del Caret”.

L’iniziativa ha voluto promuovere un messaggio forte: la mobilità e il divertimento devono essere davvero per tutti. L’Hub sarà a disposizione di scuole, famiglie, realtà del territorio, turisti che vorranno avvicinarsi al mondo della mobilità inclusiva o visitare la nostra città.

Per contatti, prove o maggiori informazioni è possibile scrivere a info@amosvaldo.org o inviare un messaggio al 345 3333726 (anche via SMS o WhatsApp).

Un piccolo grande passo per rendere la mobilità davvero un diritto condiviso.

