L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha emanato un bando di concorso per l’assegnazione di 11 premi di laurea riservati a laureati dell’Università Cattolica e del Politecnico di Milano in materie inerenti allo sviluppo tecnologico e sostenibile della filiera zootecnica e casearia. I premi, il cui obiettivo è sostenere studenti meritevoli, sia italiani sia stranieri, interessati allo studio dello sviluppo della filiera zootecnica e casearia e all’aggiornamento del comparto attraverso le nuove tecnologie e seguendo gli indirizzi della sostenibilità, sono così suddivisi:

3 premi di laurea del valore di 4.000 euro (omnicomprensivo degli oneri fiscali), assegnati tenendo conto sia del criterio della necessità sia del merito;

8 premi di laurea del valore di 2.000 euro (omnicomprensivo degli oneri fiscali), determinati tenendo conto del solo criterio del merito.

I premi sono messi a disposizione dall’Università Cattolica con il Comune di Cremona, Confcooperative Cremona, Consorzio Tutela Grana Padano e Consorzio Tutela Provolone Valpadana.

Il bando è riservato a chi abbia conseguito il diploma di laurea magistrale dall’8 dicembre 2023 al 15 ottobre 2024 all’Università Cattolica (sede di Cremona) nei corsi di laurea di Food Processing: innovation and tradition e di Agricultural and Food Economics; solo per coloro che hanno svolto una tesi presso il territorio cremonese o in collaborazione con aziende cremonesi all’Università Cattolica (sede di Piacenza) nei corsi di laurea di Agricoltura sostenibile e di precisione e di Scienze e tecnologie alimentari; e ancora presso il Politecnico di Milano (sede di Cremona) nel corso di laurea di Agricultural Engineering.

La tesi di laurea deve avere come oggetto la filiera animale/settore lattiero-caseario o il food packaging e sostenibilità applicata al settore agroalimentare. La data entro la quale presentare le domande è giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23.59.

Le candidature possono essere effettuate attraverso i seguenti link: https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a10SY000001HMoL per la domanda per i premi di laurea del valore di 4.000 euro; https://iscrizionionline.unicatt.it/s/eventsub?subId=a10SY000001HMYD per presentare la domanda per i premi di laurea del valore di 2.000.

© Riproduzione riservata