Torna anche quest’anno, alla sua 58° edizione, la Sagra delle Radici di Soncino, organizzata dalla locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune. La manifestazione, che si svolgerà domenica 27 ottobre, ha come protagonista una delle eccellenze gastronomiche del territorio, la Radice Amara di Soncino, una gustosissima verdura invernale, caratteristica del territorio circostante l’antico borgo.

La manifestazione si svolge all’interno del centro storico: a partire dalle ore 10 si potrà passeggiare tra gli oltre 100 stand espositivi di prodotti della terra, eno-gastronomici, nonché artigianali e commerciali. In via Matteotti si potranno ammirare le opere di pittori ed artisti e saranno allestiti stand per la promozione delle attività delle associazioni culturali, di volontariato, degli hobbisti e delle scuole.

Il programma è ricco di appuntamenti musicali e culturali prevede l’animazione con Sirqus Street, Pulp Funny, Commedy Showw. Sempre in Piazza Garibaldi ci sarà il Punto Ristoro allestito dall’Associazione Pro loco, in cui le radici preparate il giorno precedente in acqua e limone vengono fatte cuocere e servite ai tavoli sistemati sotto una tensostruttura chiusa sui lati che anche in caso di pioggia non disturberà gli avventori. Tra i piatti nel menù ci saranno, oltre le radici, panini, salamelle, trippa, patatine fritte, mostarda di Cremona vino e birra.

Dal 2022 dopo una lunga e accurata fase di analisi e valutazione delle richieste, a seguito dei sopralluoghi effettuati da parte degli Ispettori, la Sagra delle Radici di Soncino ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per potersi fregiare del marchio “Sagra di qualità” istituito da Unpli (Unione delle Pro loco Italiane).

La Sagra delle Radici è anche un’occasione per valorizzare i beni culturali e le tradizioni popolari locali, con l’ottica di far conoscere ai turisti, provenienti, non solo dalla Lombardia ma anche dalle Regioni limitrofe, i monumenti e le chiese di uno dei Borghi più belli d’Italia, grazie alle visite organizzate dall’Associazione Pro loco (previa prenotazione e acquisto del biglietto d’ingresso).

© Riproduzione riservata