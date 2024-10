Incidente, poco dopo le 19 di oggi, in via Portinari del Po, poco prima della curva con via del Sale. La conducente di una Mini ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, uscendo di strada e andando a finire nella scarpata all’altezza di via Vittori.

Sull’auto c’erano due donne, di 58 e 84 anni. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con un’auto medica e un’ambulanza, e i vigili del fuoco. Per fortuna le ferite riportate dalle donne coinvolte nell’incidente non sono gravi. Ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia locale di Cremona che dovranno stabilire le cause della fuoriuscita di strada.

© Riproduzione riservata