Dopo la direzione provinciale del Pd, che si è riunita il 9 ottobre l’attuale segretario provinciale Vittore Soldo inizierà il suo giro di ascolto e restituzione la prossima settimana nel Cremonese, Casalasco, Soresinese e Cremasco; in tutto 7 incontri, che coinvolgeranno anche i giovani democratici e le donne democratiche.

Intanto per il futuro della segreteria spuntano alcuni nomi: uno è Michele Bellini, capo staff in passato di Enrico Letta e attualmente nello staff della deputata Anna Ascani, oltre ad essere consigliere politico in regione Lombardia. E ancora, c’è Fabiola Barcellari operatrice sanitaria presso il pronto soccorso di Cremona; da una vita in politica, se fosse eletta sarebbe la prima donna a ricoprire questo incarico. Attualmente Barcellari è presidente della commissione ambiente del Comune di Cremona e vicecapogruppo del Pd in consiglio comunale.

Infine tra i papabili c’è chi vorrebbe Roberto Galletti, direttore della Zolla di San Savino, nonché protagonista da anni della vita politica cittadina, e attualmente segretario cittadino del Pd.

Soldo, una volta terminati gli incontri, restituirà il lavoro nelle mani dell’Assemblea, presieduta da Giancarlo Storti, e presenterà le dimissioni formali, dopodiché si aprirà il nuovo corso della segreteria provincial del Pd, con il nuovo segretario. Entro fine anno dovrebbe auspicabilmente essere tutto concluso.

